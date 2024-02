La digitazione è fluida e comoda , i tasti scissor, switch dal profilo ribassato offrono una digitazione fluida come su laptop, con un layout ottimizzato per l’utilizzo con i computer Windows.

Puoi lavorare in silenzio senza disturbare chi ti sta accanto perché si tratta di una tastiera silenziosa e di un mouse a rumorosità ridotta del 90% e testata in laboratorio. Assicura rumori ridotti al minimo per te e chi ti circonda; rumore del clic ridotto di oltre il 90% rispetto agli altri mouse.