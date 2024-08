Prezzo nuovo ma per sempre: quanto costa ora la fibra di Iliad?

Iliad ha recentemente aggiornato le tariffe per la sua offerta di fibra ottica. A partire dal 31 luglio 2024, attivare l’offerta Iliadbox Wi-Fi 7 costa 21,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per i nuovi clienti che accettano di abbinare un piano mobile voce e dati da almeno 9,99 euro mensili, come quelli attualmente in commercio da 9,99 euro e 11,99 euro al mese. Altrimenti, se non si abbina un piano mobile, il prezzo sale a 25,99 euro al mese. Insomma, prezzo nuovo ma per sempre!

Prezzo nuovo ma per sempre: più copertura e velocità migliorate

Iliad non si è fermata al solo prezzo. Inizialmente, l’offerta Iliadbox era disponibile solo su rete Open Fiber, con velocità fino a 5 Gbps con tecnologia FTTH EPON e fino a 2,5 Gbps con FTTH GPON in alcune città come Bologna, Milano e Torino.

Dal 17 gennaio 2023, anche la copertura FiberCop (TIM) è stata aggiunta all’elenco, con velocità sempre fino a 5 Gbps. Dal 3 luglio 2023, l’offerta è stata estesa anche sulla rete FTTH GPON di Fastweb, permettendo connessioni fino a 2,5 Gbps.

Dulcis in fundo, dal 14 novembre 2023, Iliad ha ulteriormente esteso la sua offerta anche alle cosiddette “aree bianche” coperte da Open Fiber. In queste aree è possibile sfruttare un profilo FTTH GPON con velocità di navigazione massima di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

L’offerta Iliadbox è decisamente allettante. Il moden Iliadbox Wi-Fi 7 è incluso nel prezzo e viene fornito in comodato d’uso gratuito. La navigazione è illimitata e la velocità dipende dalla copertura: si va da un massimo di 5 Gbps su rete FTTH 10G-EPON (Open Fiber o FiberCop), a 2,5 Gbps su rete FTTH GPON (Fastweb o Open Fiber in alcune città) e fino a 1 Gbps nelle aree bianche (rete Open Fiber). Inoltre, sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e verso 60 destinazioni internazionali.

Quindi, se stai pensando di cambiare operatore, Iliad potrebbe essere la scelta giusta per te. Prezzo nuovo ma per sempre e una copertura in continua espansione: che cosa chiedere di più?