PREZZO PROMO per Apple AirPods (solo su Amazon)

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari in grado di donarti un audio spaziale devi assolutamente scegliere loro: gli AirPods di terza generazione firmati da Apple. Oggi li trovi su Amazon ad un prezzo scontato, scoprilo ora!

Lu paghi solamente 193 euro e puoi dilazionare la spesa, grazie al servizio Cofidis, in piccole e comode rate mensili a tasso zero! In questo modo non risentirai minimamente della spesa. Inoltre se sei cliente Prime ricevi il tuo pacco praticamente entro 24 ore dall’ordine!

Apple AirPods: i suoni che non hai mai sentito!

Vediamo adesso le fantastiche caratteristiche che contraddistinguono questo dispositivo firmato Apple.

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa , per un suono tridimensionale che arriva da tutte le direzioni.

EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio.

Nuovo design affusolato ed ergonomico.

Sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare.

Resistenza a sudore e acqua.

Fino a 6 ore di ascolto con una sola carica.

Fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe.

Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”.

Setup semplicissimo, gli auricolari capiscono quando li indossi e passano automaticamente da un dispositivo all’altro per un’esperienza magica.

Puoi condividere facilmente l’audio del tuo iPhone, iPad, iPod touch o dell’Apple TV fra due paia di AirPods. Apple AirPods IN PROMO Prendili ora su Amazon!

