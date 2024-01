PREZZO SPECIALE su Amazon per il fantastico laptop HP 15!

Se stai cercando un ottimo portatile sei nel posto giusto! Abbiamo selezionato per te una super offerta che non puoi assolutamente perderti: ora su Amazon il Laptop HP 15s-fq0010sl è tuo ad un prezzo scontatissimo!

Il suo attuale valore di mercato è di 379,99 euro ma tu adesso lo paghi solamente 249,99 euro, ciò significa che risparmi 130 euro!

E non è finita qui perché grazie al servizio Cofidis puoi dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Laptop HP: display da 15 pollici e processore potente in un notebook leggero e compatto!

Questo notebook HP presenta Microsoft Office 365 incluso, con sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, ottimizzat0 per la sicurezza; installazione delle app solo dal Microsoft Store.

Dotato del processore Intel Celeron N4120 , raggiunge una velocità fino a 1,1 GHz, frequenza di boost fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, 4 core, Chipset Intel Integrated SoC, No Overclock.

Design caratterizzato da un chassis di color Natural Silver, Webcam HD, HDMI, Lettore SD, USB Type-C, Jack Audio, Cuffie/Microfono. Pesa solamente 1,65kg ed è spesso solo 1,79 cm .

Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p , diagonale 39.6 cm, tecnologia IPS Antiriflesso Slim, Micro-Edge, Luminosità di 220 Nits, volume colore 45% NTSC

Memoria da 4GB DDR4 di RAM integrata e non espandibile (1 x 4GB), frequenza da 3200Mhz, SSD PCIe NVMe M.2 da 128GB per un avvio istantaneo.

Tastiera Full Size con tastierino numerico integrato completo . Corsa dei tasti lineare con un feed equilibrato, telaio rigido e robusto, digitazione silenziosa, realizzata con plastica riciclata.

Infine vanta un’autonomia fino a 9 ore e 30 minuti, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 min circa il 50% della batteria.

Prendilo ora su Amazon risparmiando ben 130 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.