Prezzo stracciato per l'OPPO A16 con fotocamera AI: solo 99€

Chi ha deciso di attendere il Black Friday di Amazon per aggiudicarsi uno smartphone dalle prestazioni solide a poco prezzo… ha fatto benissimo! Sì perché con soli 99,90€ (spedizione compresa) si aggiunge al carrello il più che interessante OPPO A16 con tripla fotocamera AI e ampio display da 6,52″.

L’OPPO A16 oggi costa meno di 100€ ed è un vero affare: tutti su Amazon per approfittare della promo Black Friday

L’OPPO A16 non ha un design così innovativo, ma è comunque elegante, senza fastidiosi fronzoli. Il retro è realizzato in plastica con una finitura lucida, il davanti è dominato da un display da 6,52 pollici con risoluzione HD+. È un pannello nitido e luminoso, e offre un’esperienza visiva piacevole.

La fotocamera principale da 13 MP scatta foto di buona qualità in condizioni di luce diurna. Sono nitide e con colori ben bilanciati, e offrono un buon livello di dettaglio. C’è anche una fotocamera macro da 2 megapixel, che può essere utilizzata per scattare primi piani ravvicinati di oggetti. La fotocamera di profondità da 2 megapixel, invece, aiuta a creare sfondi sfocati nei ritratti.

La batteria da 5000 mAh dell’Oppo A16 è una delle sue caratteristiche più interessanti e offre un’autonomia di oltre un giorno con una sola carica.

Per quanto riguarda la prestazioni, l’OPPO A16 è alimentato dal processore MediaTek Helio G35. È un chip è abbastanza potente per gestire le attività quotidiane, come la navigazione sul web, l’utilizzo di app di social media e la riproduzione di video in streaming. Tuttavia, va detto che non è adatto per attività più impegnative, come l’editing video.

Il sistema operativo, infine, è Android 11 con la skin ColorOS 11.1 proprietaria. La skin è semplice da usare (non stravolge l’esperienza di Android) e offre una serie di funzionalità personalizzate, come i temi, le gesture e i widget.

