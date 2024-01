Solo 89,99€ per un tablet Android con design full screen da 10 pollici? Sì, il dispositivo è acquistabile su Amazon (spedizione compresa) e viene consegnato in ottima compagnia. Il bundle è completo di tutto, include infatti anche una tastiera, un mouse Bluetooth, un cavo di ricarica, un alimentatore, un adattatore OTG e anche un pellicola protettiva. E sì, c’è anche la possibilità di utilizzare una SIM per navigare in 5G quando si è fuori casa.

Imperdibile offerta Amazon: tablet Android da 10″ con accessori a soli 89,99€, spedizione inclusa

Protagonista dell’ottima offerta di Amazon è il tablet G3 di GOODTEL, un dispositivo ibrido che può essere utilizzato sia come tablet che come laptop, grazie alla sua tastiera rimovibile e al mouse wireless, entrambi inclusi nella confezione di vendita. Il corpo è in lega di alluminio, particolare non scontato, soprattutto per questa fascia di prezzo.

Il tablet è dotato di uno schermo IPS da 10.1 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel (HD), ed è alimentato da un processore octa-core che arriva fino a 2.0 GHz. La RAM è di 12GB, la capacità di archiviazione è invece di 128GB (che può essere portato a 1TB mediante l’utilizzo di una microSD).

Essendo un dispositivo del 2024, è dotato di quelle caratteristiche hardware e software ormai indispensabili. Il sistema operativo è Android 13 (senza pubblicità), il comparto audio è stereo ed formato da due altoparlanti, ci sono poi il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz) e il Bluetooth 5.0. Sul retro spicca la doppia fotocamera con sensori da 8 e 5 megapixel, utile per scattare qualche foto e registrare video di discreta qualità.

Il GOODTEL G3 è un tablet ibrido versatile e conveniente, adatto per chi cerca un dispositivo leggero (469g) e portatile che offra la flessibilità di un laptop quando necessario. Tuttavia ricorda che c’è qualche compromesso da accettare, soprattutto in termini di prestazioni. Non è un top di gamma, è importante ricordarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.