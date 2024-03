Prima Assicurazioni: assicurazione auto online a partire da 131 euro l'anno

Quanto costa un’assicurazione auto online? Sarà stata questa una delle prime domande che ti sei posto effettuando una ricerca su Google con l’intenzione di rinnovare l’RC auto della tua vettura. E una delle risposte più frequenti è la seguente: ha poco senso guardare l’importo se a proporla è una compagnia assicurativa sconosciuta o quasi.

Questo è vero in parte, perché con Prima Assicurazioni, punto di riferimento oggi in Italia per quanti vogliono sottoscrivere un’assicurazione online, oltre all’affidabilità è possibile vantarsi anche del prezzo della polizza, grazie al quale si ha un notevole risparmio rispetto alle offerte delle altre compagnie. Di che importo si parla? A partire da 131 euro l’anno.

Come richiedere un preventivo gratuito e senza impegno per l’RC auto della tua vettura

Innanzitutto collegati alla pagina dedicata del sito ufficiale di Prima, dopodiché inserisci il numero di targa del veicolo che intendi assicurare e premi sul pulsante Calcola Preventivo.

Nella nuova pagina che si apre inserisci la data di nascita del proprietario e fai clic sul pulsante Procedi.

Non ti rimane ora che compilare l’ultima scheda con gli altri tuoi dati: professione, stato civile, anno di conseguimento della patente, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero di cellulare.

Infine, accetta l’informativa della privacy e pigia sul pulsante Mostrami il prezzo per ottenere un preventivo con il prezzo dell’RC auto ultra-concorrenziale rispetto alle stesse compagnie online.

La richiesta di un preventivo RC auto con Prima Assicurazioni è gratuita e senza impegno. Il modulo è disponibile su questa pagina del sito ufficiale e richiede solo pochi minuti del proprio tempo libero per essere completato.