Prime Day 2024: acquista SUBITO gli AirPods 3, sono in SUPERSCONTO

Tra i migliori prodotti in assoluto per quanto riguarda questi Prime Day 2024 di Amazon ci sono certamente i nuovi AirPods 3. Gli auricolari di terza generazione che Apple ha pensato migliorando gli aspetti carenti delle precedenti versioni, stanno ancora facendo impazzire gli utenti. Sebbene siano usciti ormai da più di un anno, questi sono ancora i più ricercati di tutti.

Oggi Amazon li propone in sconto proprio in occasione del suo evento che durerà due giorni, siccome propone l’11% in meno rispetto al prezzo più basso recente. Tenendo conto del prezzo di listino invece c’è il 29% in meno, con un prezzo finale di soli 141,55 €. Due sono gli anni di garanzia mentre 14 sono i giorni utili per effettuare un reso. La spedizione è veloce.

Gli AirPods di terza generazione sono in super sconto oggi su Amazon con il 29% in meno

Gli amanti dell’audio non possono fare altro che affidarsi ad un prodotto eccezionale come gli AirPods di terza generazione. Dotati di custodia di ricarica Lightning, ma con la possibilità di prendere quella USB-C, sono il meglio che c’è per chi non ama gli in-ear. L’audio è davvero eccezionale e ben distribuito, con i bassi molto potenti.

Grazie al sensore di pressione, si può controllare la riproduzione multimediale così come le chiamate. Resistono al sudore e all’acqua e inoltre garantiscono fino a 30 ore totali di ascolto. Una volta tirati fuori dalla custodia, gli AirPods durano fino a 6 ore.

Oggi il prezzo scontato dell’11% rispetto all’ultima offerta Amazon per questo prodotto equivale a 141,55 €. Ordinandoli oggi, saranno a casa vostra in due giorni e con due anni di garanzia compresi nel prezzo. Ci sono anche 14 giorni utili per effettuare un reso gratuito.