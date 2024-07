Prime Day 2024: Amazon SVENDE la PlayStation 5 Slim a -130 EURO

Gli amanti del gaming oggi possono sfruttare Amazon per acquistare il prodotto che va per la maggiore, ovvero la PlayStation 5 Slim. Questo dispositivo, che inizialmente era introvabile, oggi arriva addirittura in sconto grazie all’inizio dei Prime Day 2024. Secondo quanto riportato, starebbe già andando a ruba per cui è consigliato di certo fare presto per non perderlo. Si tratta della versione cosiddetta “liscia”, quella che include solo il controller in scatola.

Lo sconto rispetto al prezzo di base è davvero considerevole in quanto questa consolle in genere ha un prezzo di 549,99 €. Oggi la PlayStation 5 Slim costa invece 418,85 € in promo grazie ai Prime Day 2024 di Amazon. Ci sono come sempre due anni di garanzia disponibili e oltre a questo c’è anche la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla consegna.

Le caratteristiche di questa PlayStation sono chiare a tutti coloro che amano il brand Sony. Il prodotto si presenta infatti rivisitato dal punto di vista della forma, resa infatti più “Slim”. Esteticamente non ci sono dubbi: ci ritroviamo di fronte ad un prodotto molto più bello da vedere e soprattutto semplice da trasportare all’occorrenza.

In grado di gestire i titoli fino alla qualità in 8K. questa PlayStation 5 è dotata anche di un controller DualSense di ultima generazione.

