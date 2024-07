Prime Day 2024, Apple AirPods Pro 2 SOTTOCOSTO solo oggi

Oggi uno dei migliori sconti arrivati su Amazon in occasione dei Prime Day 2024 riguarda i nuovi AirPods Pro di seconda generazione. Gli auricolari di Apple sono di gran lunga i migliori e oggi, compresi di custodia di ricarica MagSafe USB Type-C, costa nel 19% in meno. Il prezzo finale infatti passa da 279 a 224,99 € con due anni di garanzia compresi e con 14 giorni di reso disponibili. La spedizione è rapida.

AirPods Pro 2 con custodia type-C in sconto su Amazon, sono le migliori

Esteticamente non c’è di meglio in commercio se si tratta auricolari in-ear. Gli AirPods Pro di seconda generazione di Apple hanno avuto un arduo compito che hanno rispettato in pieno: migliorare il modello di prima generazione. Chi le ha usate, riferisce di un grande miglioramento soprattutto sotto il punto di vista della cancellazione del rumore attiva, ancora più isolante.

Anche la modalità trasparenza funziona alla grande e nel frattempo il design è stato lievemente smussato. È presente la modalità trasparenza che consente di ascoltare ciò che accade nel mondo esterno quando le si indossa. Non manca la modalità audio spaziale. In regola con i nuovi standard e soprattutto in linea con i nuovi iPhone e dispositivi di Apple, la custodia di questi AirPods è dotata di connettore type-C. La custodia di ricarica in questione fornisce un’autonomia totale che porta gli auricolari a durare più di 30 ore.

Oltre alle grandi caratteristiche oggi c’è anche un grande prezzo: i Prime Day 2024 di Amazon consentono di acquistare questi AirPods Pro di seconda generazione con il 19% di sconto per un totale di 224,99 €. Ci sono due anni di garanzia e c’è la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni.