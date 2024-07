Prime Day 2024: compra ORA il notebook da gaming ACER Nitro con Ryzen 7

La grande abbondanza di notebook da gaming può far sorgere l’imbarazzo della scelta in tantissimi utenti, ma oggi che sono scattati ufficialmente i nuovi Prime Day su Amazon è tempo di decidere prima che scadano le offerte. Come si può vedere infatti è disponibile in super sconto il celebre Acer Nitro V16, un prodotto straordinario per i più esigenti che garantisce prestazioni da urlo e un design premium.

Grazie al suo display performante e al suo hardware pazzesco, è probabilmente questo il notebook da gaming che tutti vorrebbero. Non c’è il giorno migliore per acquistarlo se non questo, siccome su Amazon il suo prezzo cala del 17% è dunque di 200 €. Il prezzo finale corrisponde ad una cifra di 999 € con due anni di garanzia inclusi nel prezzo e con la spedizione entro questo fine settimana.

Acer Nitro V16, il notebook da gaming che tutti vogliono è ora disponibile in sconto su Amazon

Secondo le ultime evidenze, sono stati tantissimi gli utenti a valutare l’acquisto di questo Acer Nitro V16. Il computer portatile da gaming in questione è eccezionale, soprattutto perché vanta una tastiera retroilluminata in arancione e un design davvero solido. Passando all’aspetto tecnico, c’è un display da 16″ di ampiezza con risoluzione WUXGA. La frequenza arriva a 165 Hz.

Per quanto riguarda l’hardware è un processore AMD Ryzen 7 8845HS supportato da 16 GB di RAM DDR5 e da un SSD da 1TB.

A bordo di un notbook da gaming non può poi mancare una scheda video dedicata, in questo caso una NVIDIA RTX 4060 con 8 GB. Il prezzo oggi cala a 999 € con il 17% di sconto e ci sono anche due anni di garanzia inclusi.