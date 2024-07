Prime Day 2024: i migliori notebook in sconto

Come si può vedere nel prossimo paragrafo, ci sono prodotti dei principali brand, tra cui Acer, ASUS e Samsung. I prodotti in basso, in sconto durante questi Prime Day di Amazon, sono fatti di specifiche eccezionali e rappresentano una soluzione per ogni fascia di prezzo. Sono dunque adatti sia per chi non vuole spendere troppo che per coloro che invece hanno esigenze molto più spiccate. Ovviamente ogni notebook è dotato di due anni di garanzia ma anche di spedizione rapida direttamente a casa.

Questi sono i migliori notebook in sconto durante i Prime Day 2024 di Amazon

Tra i notebook più interessanti in sconto su Amazon in questi giorni c’è il Samsung Galaxy Book3, Un prodotto da 15,6″ di schermo in full HD. Il processore Intel Core i5-1335U si contorna di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. È sottile e leggero e inoltre costa 549 € grazie al 52% di sconto.

La potenza di un notebook si misura con le componenti con cui è assemblato e quando si parla di un ASUS TUF Gaming, c’è poco da dire. Il prodotto con schermo da 15,6″ in full HD a 144 Hz, ha un processore i7-13620H con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. A bordo una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB. Oggi il suo prezzo cala da 1699 a 1099 € con il 35% di sconto

Chi vuole spendere di meno avendo comunque un prodotto ottimo con un processore Intel Core i5-1235U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, deve prende l’ASUS Vivobook 15. Con un display da 15,6″ in full HD, questo prodotto costa oggi il 33% in meno per un totale di 469 €.

C’è modo di spendere ancora meno con una soluzione molto valida per chi non ha troppe esigenze. Ecco l’Acer Aspire 1, un prodotto con a bordo un processore Intel Celeron N4500 affiancato da una memoria RAM da 4 GB. All’interno c’è una memoria da 128 GB di tipo eMMC. Il display è da 15,6″ full HD e il prezzo cala a 249 € con il 24% di sconto.

Le soluzioni ottimali non sono ancora finite in quanto a 519 € con il 35% di sconto c’è l’Acer Aspire 5. Con un processore AMD Ryzen 7 5700U e 8 GB di RAM, questo notebook mostra anche un display da 15,6″ in full HD e un SSD da 512 GB.