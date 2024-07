Prime Day 2024: i migliori smartphone in offerta

Quante sono le persone che stavano aspettando che cominciassero i Prime Day estivi di Amazon per acquistare un nuovo smartphone? Probabilmente centinaia di migliaia. Il momento è arrivato: sono partite le offerte pazze di questa due giorni fatta di prezzi ridotti all’osso e in tal caso anche al minimo storico.

Più prodotti sono arrivati infatti a costare davvero pochissimo, compresi quelli appartenenti ai principali marchi tra cui ricordiamo ovviamente Samsung, Xiaomi, Google e molti altri. Nel paragrafo in basso abbiamo fatto un’analisi di quelli che sono i prodotti più interessanti in rapporto qualità-prezzo. Ovviamente tutti gli smartphone presenti nella lista sono disponibili con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione veloce direttamente presso il proprio domicilio.

La lista dei migliori 5 smartphone disponibili oggi su Amazon con i Prime Day

Il primo prodotto tra i più ricercati nel mondo smartphone è sicuramente il Samsung Galaxy S24 Ultra. Il modello da 512 GB di memoria è oggi disponibile con il 28% di sconto a 1169 €.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è decisamente meno costoso ma offre ottime caratteristiche tra cui una tripla fotocamera da 108 MP. Il suo prezzo è in sconto del 25% oggi è di 149,90 €.

Un vero top di gamma, esattamente come il Samsung Galaxy S24 Ultra, è il Google Pixel 8 Pro, oggi disponibile con il 33% di sconto a 779 €. A bordo il display più luminoso di tutti è una tripla fotocamera.

In rapporto qualità prezzo, ecco uno smartphone ottimo, il realme GT 6T 5G. Con doppia fotocamera, display senza cornici da 120 Hz e una super batteria 5500 mAh, questo prodotto costa al 31% in meno per un totale di 379,99 €.

Termina il discorso lo smartphone più particolare di tutti, il Nothing Phone (2). Con la sua Glyph Interface portata ad un livello superiore, offre uno spettacolo di LED sul retro in base alle proprie personalizzazioni. Tripla fotocamera, 12 GB di RAM è un prezzo che cala del 33% per un totale di 569 €.