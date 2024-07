Prime Day 2024: i Mini PC più economici in offerta

Quando iniziano ufficialmente i Prime Day di Amazon, sono moltissime le persone che vanno alla ricerca di determinati dispositivi nel mondo dell’elettronica. Questa volta l’obiettivo è acquistare un nuovo PC, soprattutto tra i marchi più altisonanti. Secondo quanto riportato, sono diversi i laptop che sono finiti in sconto durante questa due giorni fatta di promozioni straordinarie, anche se molti utenti si sarebbero focalizzati sui mini PC. Piccoli come se fossero dei box Android, sono compresi di ottime specifiche e possono essere portati ovunque.

I migliori mini PC in sconto su Amazon: ecco la lista dei primi 5

Tra i mini PC più acquistati in assoluto c’è certamente questo Beelink MINI S12, prodotto che vanta 16 GB di memoria RAM, 500 GB di SSD e un processore Intel Alder-Lake-N100. Il prezzo in sconto grazie al 23% è di 199 €.

Più potente anche se di poco, l’ACEMAGIC S1 con processore Intel N97, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD. Esteticamente è certamente più bello del mini PC precedente. Il suo prezzo oggi in sconto arriva a 218,12 € su Amazon.

Il Teclast N10 è un mini PC con 128 GB di memoria interna, 6 GB di RAM e un processore Intel N4000. Può essere usato tranquillamente per lavoro d’ufficio e costa 79,99 € con l’11% di sconto.

Il mini PC di Khadas è una new entry su Amazon ma è davvero performante. Con un processore Intel Core i5-1340P e 16 GB di RAM rappresenta il top. Ci sono anche 512 GB di SSD ed è super sottile. Oggi costa il 20% in meno per un totale di soli 679,99 €.