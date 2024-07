Prime Day 2024: il monitor da acquistare adesso è l'MSI Pro da 27 pollici

Aspettare questo giorno per acquistare il nuovo monitor da affiancare al proprio pc desktop, è stata probabilmente una grande idea per molti. Il modello PRO MP273A della linea MSI è oggi disponibile su Amazon con un ottimo sconto grazie all’inizio dei Prime Day 2024. Il dispositivo sarà presente in sconto fino a domani a mezzanotte, per cui c’è ancora un po’ di tempo per portarselo a casa. Da ricordare che è perfetto anche per chi vuole utilizzare una configurazione a doppio schermo o semplicemente vuole collegarci il suo portatile.

Oggi lo sconto del 23% porta il costo finale a crollare fino a 99,99 €, praticamente un regalo soprattutto se si conosce la grande qualità del brand MSI. Sono due gli anni di garanzia inclusi nel prezzo e c’è eventualmente la possibilità di renderlo entro 14 giorni dalla data di consegna. Per quanto riguarda la spedizione, bisogna aspettare poco più di 24 ore per riceverlo a casa.

MSI Pro in sconto: è questo è il monitor perfetto per ogni tipo di utilizzo

È davvero eccezionale avere un monitor di grande qualità e pagarlo poco, soprattutto quando il brand in questione è MSI. Il modello Pro da 27″ oggi disponibile in sconto su Amazon vanta una risoluzione in full HD basata su un pannello di tipo IPS. La grande qualità è visibile anche con gli altoparlanti integrati, che permettono dunque di evitare di comprare delle casse a parte. C’è anche la possibilità di montare il monitor a muro vista la predisposizione retrostante.

Con uno sconto del 23%, oggi questo prodotto di MSI si presenta con un prezzo finale di soli 99,99 €. Il monitor è garantito per due anni e c’è la spedizione veloce.