Prime Day 2024: il Samsung Galaxy S24 Ultra è SOTTOCOSTO adesso

Qual è uno degli smartphone più amati dagli utenti e che le persone desiderano in generale? Tra i primi posti ci è sicuramente il Samsung Galaxy S24 Ultra, dispositivo top di gamma che non ha bisogno di presentazioni in quanto è uno dei più potenti in assoluto. Questo prodotto oggi arriva su Amazon con uno sconto pazzesco, proprio perché sono partiti ufficialmente i nuovi Prime Day 2024.

Chi vuole acquistare uno smartphone con una fotocamera in grado di sfoderare ben 200 MP e con una S Pen inclusa, oggi può avere uno sconto dell’11% sull’ultimo prezzo scontato e del 28% sul listino ufficiale. Il Samsung Galaxy S24 Ultra infatti oggi costa 1159 € invece che 1619 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione è veloce entro un giorno.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ecco il super sconto del giorno sullo smartphone da battere

A primo impatto quello che risalta di questo strepitoso smartphone di Samsung è certamente lo schermo, un’unità da 6,8″ Dynamic AMOLED in QHD+ di risoluzione. Praticamente privo di bordi, è super luminoso e super nitido.

Per quanto riguarda la fotocamera, ci sono ben cinque sensori sul retro, con quello principale da 200 MP e con uno zoom 100x. La batteria da 5000 mAh riesce a portare lo smartphone a durare veramente tanto mentre per quanto riguarda il resto dell’hardware ci sono 12 GB di memoria RAM e 512 GB in memoria interna.

Grazie allo sconto ulteriore dell’11% che oggi Amazon applica a questo Samsung Galaxy S24 Ultra, il prezzo cala a 1159 € con due anni di garanzia inclusi. La spedizione è prevista entro un giorno dall’acquisto.