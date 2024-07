Prime Day 2024: la Hisense da 43 pollici 4K è la migliore SMART TV

Tra tutte le televisioni disponibili sul web, ce ne sono alcune che riescono ancora oggi a guadagnarsi il loro seguito ma nulla si può contro un esemplare di ultima generazione come quello di Hisense. La celebre azienda orientale è stata in grado di mettere sotto le più grandi armate, sia in termini di qualità che di prezzo di vendita. Oggi il modello da 43″ con tecnologia QLED è disponibile in sconto.

Chi vuole acquistare una nuova smart TV deve quindi affidarsi a questo prodotto straordinario di Hisense, peraltro pieno di recensioni ottime. Il merito è sicuramente della sua qualità, anche dal lato costruttivo. Il prezzo cala del 25% rispetto al listino scendendo fino a 299 € con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione veloce. Qualora dovesse esserci qualcosa che non va bene, ecco anche la possibilità di effettuare un reso entro 30 giorni.

La smart TV Hisense da 43″ QLED è disponibile su Amazon con un ottimo sconto

Praticamente quasi priva di bordi, questa televisione è davvero eccezionale dal punto di vista estetico. Pertanto può essere posizionata in qualsiasi area della casa, proponendo uno spettacolo basato su 43″ di ampiezza con tecnologia QLED. La risoluzione massima è in 4K, dotato di HDR10+ e anche della tecnologia Dolby Vision. A bordo c’è anche il celebre assistente vocale Alexa per un utilizzo senza telecomando.

Con uno sconto del 25% sul listino ufficiale, questa straordinaria smart TV di Hisense scende di prezzo fino a toccare i 299 €. Sono presenti anche due anni di garanzia e c’è la spedizione veloce per chi la acquista. Lo spettacolo dunque è garantito, soprattutto durante i Prime Day.