Prime Day 2024, le cuffie Sony migliori a prezzo STRACCIATO: costano la metà

Tra i grandi sconti di giornata per tutti gli amanti della tecnologia audio c’è un paio di cuffie molto amato, ovvero le Sony WH-1000XM4. Il prodotto, dotato di tecnologia di cancellazione del rumore leader nel settore e tanta autonomia, arriva con la metà del prezzo. Oggi le cuffie infatti costano solo 199 € comprendendo anche spedizione veloce in un giorno e due anni di garanzia.

Le cuffie Sony WH-1000MX4 sono in sconto, ecco il super prezzo di Amazon

Le caratteristiche di queste cuffie wireless di Sony sono davvero eccezionali ed è per questo che si classificano come alcune tra le migliori nella categoria.

Queste infatti godono di cancellazione del rumore leader del settore, alimentata dal famoso processore noise cancelling dedicato HD QN1 con algoritmo evoluto. A bordo c’è anche il nuovo Chip Bluetooth.

La qualità audio è premium: le cuffie supportano la tecnologia Hi-Res Audio e sono in grado di ottimizzare i file musicali compressi. Tramite la nuova tecnologia DSEE Extreme SPEAK-TO-CHAT mettono automaticamente in pausa la musica quando si avvia una conversazione con una persona nello stesso ambiente, fornendo così un’esperienza di ascolto comoda senza usare mani e senza interruzioni. Disponibile anche il cosiddetto WEARING DETECTION: questa funzione smart spegne le cuffie quando non le si indossa. Con la Multi-Point Connection, le cuffie Sony possono essere associate contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth.

Grazie alla possente batteria posizionata al loro interno, garantiscono fino a 30 ore di durata con ricarica rapida e inclusa. Oggi il prezzo cala vertiginosamente da 380 a soli 199 € con due anni di garanzia inclusi ma soprattutto con la possibilità di reso entro 14 giorni.