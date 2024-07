Prime Day 2024: le Fire TV Stick in offerta da comprare OGGI

Sono cominciati ufficialmente i Prime Day 2024 di Amazon, quelli che danno il via ad un’estate colma di grandi offerte. Come si può vedere, sono state raccolte le migliori, quelle con i prezzi più interessanti e fatte dai prodotti che fanno più gola. Oggi è tempo di parlare di un brand che non fa altro che riscuotere successo, risultando probabilmente quello più amato e desiderato nell’ambito: stiamo parlando di FireTV, marchio di Amazon che vede i vari stick ed accessori utili da collegare alla TV. In sconto ce ne sono alcuni davvero interessanti, da quelli più entry-level a quelli più performanti.

Fire TV: ecco i migliori 5 dispositivi su Amazon in sconto oggi

Più interessante per coloro che non vogliono spendere troppo e il Fire TV Stick Lite, in grado di riprodurre contenuti in qualità HD. A bordo, come nel caso di tutti gli altri prodotti a seguire, ci sono le principali applicazioni tra cui diverse piattaforme streaming. Una volta collegato il ricevitore alla porta HDMI della TV, basta solo immergersi in questa nuova esperienza. Il prezzo è oggi di 24,99 € grazie al 29% di sconto.

Per guardare i contenuti in full HD, basta acquistare il Fire TV Stick, prodotto di base che oggi con il 40% di sconto costa 26,99 €.

I più esigenti vogliono utilizzare il massimo della connessione e il massimo della qualità: ecco dunque il Fire TV Stick 4K, prodotto in grado di arrivare al 4K in termini di risoluzione con Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+. C’è anche il Wi-Fi 6 e tutto per un prezzo di 36,99 € grazie al 37% di sconto.

Stessa qualità ma con il Wi-Fi 6E viene offerta dall’Amazon Fire TV Cube, apparecchio che si collega come un piccolo decoder che consente di guardare i contenuti in 4K. Il prezzo in sconto del 31% è di 109,99 €.