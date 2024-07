Prime Day 2024: Logitech SVUOTA il suo store su Amazon, le migliori 5 offerte

Con l’inizio ufficiale dei Prime Day 2024 su Amazon, anche i principali marchi hanno deciso di avviare gli sconti nei loro store presenti sul sito e-commerce. Tra i più importanti c’è sicuramente Logitech, brand che rappresenta qualità e anche tanta versatilità. Il famoso marchio ha riservato ai clienti delle vantaggiose offerte sul proprio store ufficiale che si trova su Amazon. Al suo interno ci sono sconti fino al 30%, gli utenti potranno approfittare delle promozioni su una vasta gamma di prodotti di alta qualità, ideali per migliorare la propria produttività e l’esperienza lavorativa.

Tra i dispositivi protagonisti dell’evento, spiccano alcune delle soluzioni più innovative e apprezzate di Logitech, tra cui il mouse MX Vertical, la tastiera MX Keys Mini e la webcam Brio 300.

Logitech avvia gli sconti nel suo store su Amazon: ecco i 5 acquisti da non perdere

Il mouse MX Vertical di Logitech è l’ideale per chi lavora per tante ore al pc seduto alla scrivania. Nel caso in cui si volesse un’alternativa per stare sempre in posizione corretta ecco questo mouse progettato per ridurre la tensione muscolare e migliorare la postura del polso. La sua inclinazione di 57 gradi favorisce una posizione naturale della mano, riducendo lo sforzo muscolare del 10%. Il sensore ad alta precisione da 4000 DPI, offre un gran controllo, perfetto per lunghe sessioni di lavoro. Il prezzo di studi 71,99 € in sconto.

In spunto sullo store di Logitech c’è anche la tastiera MX Keys Mini. Si tratta di un dispositivo compatto e potente che grazie ai tasti Perfect Stroke, rende ogni pressione fluida e precisa. La retroilluminazione intelligente è in grado di adattarsi automaticamente alle condizioni di luce ambientale. Inoltre, è compatibile con i sistemi operativi Android e iOS. Il prodotto costa oggi 85,49 € con sconto del 28%.

Chi vuole invece un kit wireless con mouse e tastiera, può optare per il Logitech MK540. La tastiera è completa con tutti i tasti, anche quelli funzione. Il mouse è davvero fluido e veloce ed entrambi i prodotti hanno una durata della batteria di 3 anni. Il prezzo è di 45,99 €.

Chi ama la grande qualità video di livello professionale, non può lasciarsi scappare la webcam Brio 300. Dotata di risoluzione Ultra HD 4K e tecnologia RightLight 3 con HDR, consente di avere immagini nitide e luminose in qualsiasi condizione di illuminazione. In questo caso il prezzo è di 51,99 €.

Per chiudere con un ottimo set di altoparlanti compatti che si collegano al computer mediante il jack da 3,5 mm. I Logitech Z150 sono ottimi ed hanno i controlli integrati per la regolazione dell’audio. Il prezzo è di soli 25,99 €.