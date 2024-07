Prime Day 2024: monitor LG da 27 pollici HDR 10 REGALATO su Amazon

Grandi monitor sono arrivati in offerta oggi su Amazon in occasione dell’evento annuale. Sono infatti partiti i nuovi Prime Day 2024, quelli che porteranno agli utenti tantissime offerte tra cui proprio gli schermi dedicati ai computer. In sconto oggi compare un esemplare molto amato, uno dei più acquistati e desiderati, ovvero l’LG da 27″ dotato di HDR e con risoluzione in 4K.

Dotato di diverse caratteristiche che lo rendono esclusivo, questo monitor oggi è disponibile in grande sconto sul celebre sito e-commerce. Chiunque volesse portarlo a casa, deve spendere solo 199,99 € siccome c’è il 20% di sconto. Sono inclusi nel prezzo due anni di garanzia ed eventualmente dovesse esserci qualcosa che non va, ci sono 14 giorni utili per il reso. L’offerta è chiaramente valida fino alla mezzanotte di domani 17 luglio.

Monitor LG in sconto su Amazon durante i Prime Day 2024: questo è il migliore

Tra le grandi caratteristiche di questo monitor c’è sicuramente l’estetica, molto curata a partire dal piedistallo d’appoggio. Il prodotto di LG è stato realizzato appositamente per fornire quella sensazione premium che tutti gli utenti adorano. È in grado di riprodurre video in 4K a 3840 × 2160 ed è basato su un pannello di tipo IPS. È presente la tecnologia HDR 10 per enfatizzare i colori e renderli più realistici. Non mancano le porte di accesso e c’è anche l’AMD FreeSync.

Oggi lo sconto per questo monitor di LG è del 20% grazie ad Amazon.