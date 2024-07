Prime Day: solo 17 EURO per gli auricolari OPPO Enco Buds2

Chi aspettava il momento giusto per acquistare un paio di auricolari wireless su Amazon è arrivato nel giorno perfetto. I Prime Day sono cominciati ufficialmente e si sono portati dietro una grande offerta che riguarda gli auricolari Oppo Enco Buds2, i quali costano il 5% in meno e il 64% rispetto al prezzo di listino. Oggi il costo finale è di 17,99 €.

Oppo Enco Buds2 in sconto su Amazon: comprali adesso

Grazie alla presenza del driver da 10mm placcato in titanio e anche all’innovativa struttura acustica, questi articolari di OPPO garantiscono una riproduzione del suono perfetta. Sono in grado di riprodurre dettagli cristallini e con grande nitidezza con bassi immersivi e profondi che si adattano automaticamente a tutti i generi musicali.

Il peso di un auricolare di Enco Buds2 è di soli 4g, meno di un foglio di carta A4. Questo lascia capire quanto sia comodo tenerli, fino addirittura a dimenticare di averli indossati.

Le Enco Buds2 sfruttano un potente e innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo che garantisce chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più rumorosi. Non servirà più preoccuparsi di dover alzare la voce per sentire qualora ci fosse baccano in giro.

L’ampia batteria garantisce autonomia sufficiente fino a 28 ore di ascolto. Le chiamate garantiscono un’autonomia di 16 ore di conversazione. Gli auricolari inoltre godono della protezione IPX4. Riescono pertanto a proteggere il loro hardware dagli schizzi d’acqua e anche dal sudore durante una giornata di intenso fitness.

Oggi il prezzo su Amazon per cui questi auricolari di OPPO scende addirittura a 17,99 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione entro un giorno. Ci sono anche 14 giorni utili per effettuare il reso gratuito.