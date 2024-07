Privacy e anonimato ti costano l’83% in meno con Cyberghost

Sei alla ricerca di una soluzione che protegga privacy e anonimato senza farti scappare via tutti i risparmi nel frattempo? Sei nel posto giusto. CyberGhost VPN, uno dei colossi nel settore delle VPN, ha tirato fuori dal cappello una promozione che farà impallidire la concorrenza.

Sconto Cyberghost: privacy e anonimato adesso a portata di mano

Parliamo di numeri: sconto dell’83% sull’abbonamento biennale. Non solo: ti vengono regalati pure 4 mesi extra. Il tutto al ridicolo prezzo di 2,03€ al mese, per un totale di 56,94€. Se proprio vuoi esagerare nella sicurezza, puoi aggiungere la CyberGhost Security Suite per Windows con un solo euro in più al mese. Se sei esigente, l’IP dedicato costa soltanto 2,50€ mensili invece dei soliti 5€.

Chi dovrebbe pensare all’abbonamento? Chiunque vuole navigare in totale anonimato. Con la loro politica “no log”, nessuno saprà cosa fai online. La crittografia AES a 256 bit garantisce protezione di livello militare. Nessuno riuscirà mai a scoprire dove sei e cosa stai combinando sul tuo computer.

CyberGhost non si ferma qui. Con una capillare infrastruttura di server VPN in ogni angolo del mondo, puoi finalmente dire addio ai contenuti bloccati. Streaming di eventi sportivi, download di file giganti e gaming senza lag: tutto a portata di mano.

CyberGhost, come se non fosse abbastanza per convincerti, offre la garanzia di rimborso di 45 giorni. Puoi dare un’occhiata senza rischiare di pentirti, con il supporto clienti pronto a tirarti fuori dai guai 24/7 con una chat dal vivo o via email.

Quella che potrebbe sembrare solamente una promozione è, in realtà, un importante investimento per la tua privacy e anonimato. Tra sicurezza delle informazioni e l’accesso libero ai contenuti in giro per il mondo, CyberGhost è la scelta ideale per chi prende sul serio la propria sicurezza online.