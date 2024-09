PrivadoVPN in offerta con 3 mesi gratis e prezzo scontato

Se siete alla ricerca della migliore VPN per lo streaming, PrivadoVPN è la scelta che fa per voi. Ai tanti vantaggi assicurati da PrivadoVPN si aggiunge in questo periodo l’eccezionale promozione che prevede uno sconto dell’82% sul prezzo ufficiale. Grazie a questa iniziativa, il piano d’abbonamento di 24 mesi include ulteriori 3 mesi gratuiti ed è proposto ad appena 1,99 euro al mese. Provare le qualità di PrivadoVPN diventa praticamente d’obbligo, soprattutto se si considera la garanzia di rimborso entro 30 giorni inclusa nei piani mensili e annuali.

La sicurezza di PrivadoVPN, la VPN perfetta per lo streaming

Al di là del prezzo conveniente, PrivadoVPN offre numerosi vantaggi ai clienti che decidono di utilizzarla sui loro dispositivi. PrivadoVPN tiene al sicuro l’indirizzo IP dell’utente e cripta tutti i dati riguardanti la navigazione, inclusi i dati scambiati in modo che non siano accessibili a terzi. Il sistema di cifratura si avvale dei protocolli OpenVPN e Wireguard.

I dati personali degli utenti sono quindi al riparo dai cybercriminali. PrivadoVPN assicura inoltre l’accesso anonimo ad Internet da 49 paesi e 66 città in tutto il mondo, dando modo all’utente di scegliere tra centinaia di server il punto da cui connettersi ai servizi in streaming o ai siti preferiti. La rete di server di PrivadoVPN offre prestazioni di alto livello in modo da non penalizzare l’esperienza di navigazione. Lo streaming è quindi fluido e privo d’interruzioni, per cui l’unico limite è rappresentato dalla banda disponibile per la connessione dell’utente.

Tra le principali funzioni di PrivadoVPN ci sono infine il blocco degli annunci pubblicitari e l’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A tutto questo si aggiunge il fatto che il servizio ha sede in Svizzera. Ciò significa che il servizio risponde alle leggi elvetiche per quanto riguarda la sicurezza dei dati dei suoi clienti. Si tratta di normative considerate le migliori in assoluto per quanto riguarda la tutela dei consumatori.