PrivadoVPN: la migliore VPN per lo streaming a meno di 2 euro al mese

C’è una nuova offerta in corso sul sito di PrivadoVPN, uno dei più autorevoli fornitori VPN oggi disponibili sul mercato. Grazie al maxi sconto dell’82%, il piano di due anni è attivabile al prezzo promozionale di 1,99 euro al mese, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo.

PrivadoVPN è ritenuta dagli addetti ai lavori come un punto di riferimento nel settore, grazie in particolare alla velocità dei suoi server VPN ottimizzati per lo streaming. Un plus importante, soprattutto per quanti sono interessati al servizio di rete virtuale privata per guardare in streaming eventi sportivi in diretta.

Il piano di due anni di PrivadoVPN in offerta a meno di 2 euro

Il piano di due anni di PrivadoVPN include dati e dispositivi illimitati, server in più di 45 Paesi, un supporto completo per lo streaming, fino a 10 connessioni in contemporanea e una rigorosa politica no-log. A tutto questo si aggiungono poi il blocco per gli annunci pubblicitari, la funzione di parental control per i genitori e un sistema di prevenzione contro le minacce informatiche.

Il fiore all’occhiello di PrivadoVPN è proprio la possibilità offerta agli utenti di avere accesso a velocità VPN di gran lunga superiori rispetto alla concorrenza. Ciò è reso possibile dall’utilizzo di protocolli di crittografia VPN avanzati, attraverso cui viene semplificato il processo di bilanciamento tra velocità e sicurezza.

In queste ore il piano della durata di 24 mesi di PrivadoVPN è disponibile in offerta al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per i primi due anni, con tre mesi extra di servizio gratuiti. E qualora non si dovesse essere soddisfatti, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.