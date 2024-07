PrivadoVPN: la VPN al costo di un caffè al mese

Se stai valutando l’attivazione di una nuova VPN premium dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, ti segnaliamo la nuova offerta di PrivadoVPN, che offre la sua VPN al prezzo scontato di 1,48 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti. Il merito è dello sconto esclusivo dell’87% rispetto al prezzo di listino, con in più l’opportunità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Dati illimitati, dispositivi illimitati, nessun log raccolto e blocco degli annunci pubblicitari: questi i principali punti di forza di PrivadVPN, considerata dagli addetti ai lavori una delle migliori VPN in assoluto per lo streaming.

PrivadoVPN: il piano di 24 mesi in offerta a 1,48 euro al mese

Uno dei fiori all’occhiello di PrivadoVPN è la qualità di visione dello streaming offerta ai suoi utenti. Questo grazie alla presenza dei server VPN in 49 Paesi e 66 città di tutto il mondo, ottimizzati per velocità illimitate. Insieme all’ottimizzazione, l’altro segreto è l’utilizzo di protocolli di crittografia avanzati, che rendono possibile una velocità di connessione identica rispetto a quella offerta dalla propria connessione Internet.

Un ulteriore punto di forza di questa VPN è la ferrea politica no-log, grazie alla quale nessun dato viene conservato o venduto dall’azienda. Tutti i dati, sia quelli personali che quelli legati alle attività sul web, vengono inviati attraverso un tunnel VPN crittografato, rendendo così impossibile il loro accesso a terze persone.

Da segnalare infine il blocco della pubblicità invasiva e dei malware, insieme a un efficace sistema di controllo dei propri figli da parte dei genitori.

Il piano di 24 mesi di PrivadoVPN è disponibile in offerta a 1,48 euro al mese, per effetto dell’esclusivo sconto pari all’87%. In più, tutti i clienti hanno diritto al rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.