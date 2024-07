PrivadoVPN: l'offerta VPN per le vacanze è super (1,48 euro al mese)

PrivadoVPN è un fornitore VPN con sede in svizzera, che opera protetto dalle migliori leggi sulla privacy a livello internazionale. Il team che compone l’azienda vanta un’esperienza di oltre 20 anni nella creazione e gestione di infrastrutture sicure, in stretto legame con i più importanti ISP regionali.

Con l’ultima offerta per le vacanze, il piano di due anni per le vacanze è in offerta a 1,48 euro al mese 24 mesi, per effetto del maxi sconto dell’87%. In più, propone 3 mesi extra di servizio in regalo e la possibilità di usare il servizio su un numero illimitato di dispositivi.

PrivadoVPN: 24 mesi di VPN a 1,48 euro al mese

La VPN di PrivadoVPN assicura una protezione totale sui dati personali di ciascun utente, grazie alla crittografia dei migliori protocolli VPN oggi disponibili. Lo schermo difensivo si allarga anche agli eventuali malware.

Un’altra caratteristica chiave è l’utilizzo della VPN su tutti i dispositivi che si hanno, compresi quelli della propria famiglia. Da segnalare anche il blocco degli annunci pubblicitari e la politica no-log, per garantire la massima privacy per tutti gli utenti.

In più, Privado VPN è compatibile sulle principali piattaforme oggi in uso, tra cui PC Windows, Mac, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android.

Grazie all’ultima offerta in corso, il piano di due anni è in promo a 1,48 euro al mese per 24 mesi, con la possibilità di aggiungere 3 mesi gratis di servizio. Qualora poi il servizio non soddisfi le aspettative iniziali, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.