PrivateVPN: offerta DA PAZZI per i nuovi clienti

Navighi in rete spesso, ma non ti senti abbastanza protetto dagli attacchi hacker e hai paura di essere spiato? L’offerta DA PAZZI di PrivateVPN capita proprio al momento giusto: sconto del 85% sull’abbonamento annuale e 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli.

Offerta DA PAZZI PrivateVPN: il servizio che ti garantisce libertà e sicurezza online

PrivateVPN è un servizio che ti permette di navigare in rete con una connessione crittografata e sicura, che nasconde il tuo indirizzo IP e i tuoi dati personali.

Gli hacker e gli occhi indiscreti non saranno più un problema, grazie alla politica di no log, che impedisce a terzi di acquisire o distribuire i tuoi log di traffico. Insomma, PrivateVPN non tiene traccia di quello che fai online.

Il grande vantaggio del servizio è che ti consente di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente, ciascuno con un indirizzo IP unico. In più, sei protetto dalle fughe IPv6 anche se perdi la connessione alla VPN improvvisamente.

Banda e velocità sono illimitate, consentendoti di navigare senza rallentamenti o interruzioni. Il livello di crittografia è quello più potente sul mercato, ossia la 2048 bit AES-256. È inclusa anche una varietà di protocolli VPN, tra cui OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec, garantendo la massima flessibilità e sicurezza.

Se viaggi all’estero o attualmente ci lavori, puoi sbloccare contenuti geograficamente limitati e navigare senza restrizioni, grazie all’accesso a server distribuiti in 63 Paesi nel mondo.

Se ti interessa questo servizio, non lasciarti sfuggire l’occasione l’offerta DA PAZZI attuale: sconto dell’85% sul piano annuale, che fa scendere il prezzo a soli 2,08€ al mese. In più, otterrai 24 mesi extra.

Questa offerta sta per scadere, quindi ti consigliamo di cliccare sul bottone qui sotto, entrare nella pagina ufficiale e sottoscrivere oggi stesso l’abbonamento: non te ne pentirai!