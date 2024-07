Problemi di memoria device: offerta speciale da Internxt per risolverli

Hai più dispositivi che amici su Facebook e continui a chiederti se hai abbastanza spazio di archiviazione? I problemi di memoria device colpiscono più di quanto pensi. Ma non temere, Internxt ha una soluzione che ti farà felice.

Problemi di memoria device: Internxt ti salva la giornata

Internxt mette fine alle tue angosce di archiviazione con una super offerta. Puoi scegliere il piano di cloud storage che più ti si addice, beneficiando di uno strepitoso 80% di sconto. E se pensi che sia troppo bello per essere vero, c’è anche la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Che tu sia un accumulatore seriale di selfie, un collezionista di meme o un professionista con file importanti, Internxt ha il piano adatto te. Ogni piano offre:

Condivisione crittografata di file e cartelle

di file e cartelle Condivisione protetta da password

Accesso ai file da qualsiasi dispositivo con un’app multi-device super intuitiva

Caricamento file fino a 20GB

Autenticazione a due fattori

Supporto premium di assistenza clienti

I piani vanno da un minimo di 200GB a un massimo di 10TB per gli abbonamenti annuali, e fino a 10TB per i piani a vita con pagamento una tantum. Il costo? Per i piani in abbonamento parte da 9,90 euro, mentre per i piani a vita da 180 euro.

Sei ancora lì a rimuginare? Questa occasione è talmente vantaggiosa che persino tu, maestro del procrastinare, non puoi lasciarla scappare. Con Internxt, i problemi di memoria device diventano un lontano ricordo. Ti sentirai come un giovane Indiana Jones che ha finalmente trovato l’Arca Perduta del cloud storage. Internxt ti offre la serenità di avere tutti i tuoi file al sicuro senza mai più preoccuparti dello spazio. Abbraccia anche tu la rivoluzione del cloud: risparmia, protegge e semplifica la tua vita digitale.