Anche oggi a caccia di affari? Su Amazon l’elenco degli articoli in promo conta una numero sconfinato o quasi di elementi, anche perché tutte le categorie dello shop digitale del gigante di Seattle sono state travolte dai saldi. Ma non c’è da perdersi d’animo, ecco infatti un elenco di prodotti che non dovresti farti sfuggire.

Non perdere tempo a navigare tra le offerte Amazon, ecco quelle imperdibili del giorno

Lo smartphone low cost da acquistare oggi è senza dubbio il Samsung Galaxy A14 5G con display FHD+ e batteria da 5000mAh. Con lo sconto del 40%, bastano 161,80 euro per acquistarlo.

Risparmia il 70% (sul prezzo di listino) e fai tuo a soli 99,99 euro l’aspirapolvere senza filo Philips con autonomia di 30 minuti e tecnologia d’aspirazione Powercyclone 7.

Oggi è di ben 300 euro lo sconto sullo smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 65 pollici, una delle novità più popolari del 2023.

Il set di cacciaviti di HOTO 24-in-1 è uno dei più famosi e consigliati sia per la versatilità che per il design elegante e minimalista. Oggi lo paghi solo 13,88 euro (spedizione inclusa) grazie allo sconto del 5% applicato da Amazon e al coupon del 10% da spuntare manualmente.

Solo 6,99 euro per le cuffie JBL T110 cabalate e con jack da 3,5mm. Davvero imperdibili a questo prezzo, anche perché arrivano con il pieno supporto della tecnologia proprietaria JBL Pure Bass.

Solo 21,79 euro per il kit di Trust che include tastiera e mouse wireless. Un prezzo davvero irrisorio per due periferiche di assoluta qualità.

Acquista in offerta a 17,99 euro (spedizione inclusa) il bundle che include due luci solari a LED da esterno. Sono impermeabili (IP65) e l’installazione è semplicissima.

In offerta 54,90 euro il controller DualSense per PlayStation 5. La periferica con feedback aptico, all’occorrenza, può essere utilizzata anche con PC Windows, Mac e smart TV.

Amazon oggi propone un fantastico sconto del 50% sulla stampante multifunzione HP LaserJet M140w con Wi-Fi. Ideale sia per uso domestico che per l’ufficio.

Chiude questa lista un videogioco di grande successo. Lo sconto del 26% porta a soli 29,90 euro il prezzo di Call of Duty: Black Ops Cold War per PlayStation 5.

