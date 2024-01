I prodotti più acquistati su Amazon in QUESTO MOMENTO!

Lo store digitale del gigante di Seattle è preso d’assalto. E non è una sorpresa, perché le promozioni attive in queste ore sono davvero eccezionali. Un esempio? Il Mac Mini M2 con 256GB di archiviazione viene attualmente proposto su Amazon a soli 579€ (anziché 729€), il nuovo minimo storico per il computer desktop del 2023 di Apple. E dato che in questi giorni non si parla che delle ultime novità di casa Samsung, imperdibile è anche il Galaxy Tab S9 FE, che passa da 549€ a 399€ (-27%).

Le scorte di alcuni articoli sono in rapido esaurimento, quindi meglio non perdere altro tempo. Ecco le offerte imperdibili del momento su Amazon.

Su Amazon la parola d’ordine è “risparmio”: in sconto anche Mac Mini M2 e iPhone 15 Pro Max

Mac Mini M2 8/256GB

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Gocciole Extra Dark

iPhone 15 Pro Max

TASVAC Aspirapolvere senza fili

Per completare l’acquisto a soli 89,99€ bisogna prima applicare il codice KUDZJ4K7 (-50%) e successivamente il coupon (-110€). La spedizione è gratuita.

Blackview Tab 70

Completa l’acquisto a 139,99€ applicando prima il codice promozionale GDDJN7VC (-50%) e poi il coupon (-30%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.