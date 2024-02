Produttività al massimo con il monitor portatile FHD da 15,6'' (-38%)

Co lo sconto immediato del 38% il monitor portatile di Arzopa costa solo 99,99 euro, spedizione compresa. Punteggio (4,5 stelle su 5) e commenti rivelano che questo è uno dei prodotti più apprezzati della sua categoria, anche perché il pannello Full HD è ampio (ben 15,6 pollici) e c’è anche spazio per due altoparlanti integrati.

Risoluzione Full HD e doppi altoparlanti: il monitor portatile di ARZOPA oggi è al minimo storico

L’S1 Table di Arzopa è un dispositivo dal profilo sottile, ed è molto leggero, quindi è facile sia da trasportare che da riporre quando non in uso. Sul retro c’è il supporto, fondamentale per sostenere il dispositivo quando appoggiato su una superficie.

La sua caratteristica di punta è, ovviamente, il pannello. Si tratta di un IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080p), frequenza d’aggiornamento di 60Hz, angolo di visione di 178°, rapporto di contrasto di 1000:1 e luminosità di picco di 300 nits.

Come anticipato, il monitor portatile è il compagno ideale per i laptop. Consente infatti di incrementare la produttività, soprattutto nei casi in cui l’utente ha bisogno di tenere più schede/finestre aperte nello stesso momento.

In alternativa, si può utilizzare anche come schermo principale da abbinare ad una console (come PlayStation 5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch OLED): non sarà come giocare su un televisore con ampia diagonale, certo, ma si potrà contare sulla versatilità garantita dalla natura di una periferica portatile di qualità.

Sul fianco sinistro sono presenti pulsanti fisici per accedere al menu interno, accendere/spegnere la periferica e regolare il volume degli altoparlanti. Non manca una buona dotazione di porte: mini HDMI (basta un adattatore per utilizzare un cavo HDMI tradizionale) e due USB-C, di cui una con Power Delivery e Display Port.

