Promo Aruba Cloud: offre 1 anno di servizi gratuiti

Hai mai sentito parlare di cloud computing? È un po’ come avere un garage infinito a tua disposizione, ma invece di macchine ci sono i tuoi dati e le tue applicazioni. Aruba Cloud è uno dei principali provider di servizi cloud in Italia, e ora offre, a tutti i nuovi clienti, la possibilità di provare gratuitamente tutte le sue potenzialità per un anno intero grazie a un credito di ben 100 Euro.

Parliamo di una piattaforma che ti permette di creare e gestire la tua infrastruttura informatica in modo flessibile e scalabile. Immagina di poter aumentare o diminuire le risorse a tua disposizione in base alle esigenze del tuo business, senza dover acquistare hardware aggiuntivo. Proprio così. Con Aruba puoi sia creare server virtuali (avrai a disposizione server personalizzabili per ospitare i tuoi siti web, le tue applicazioni e i tuoi database), che archiviare i tuoi dati con cui potrai salvare in modo sicuro tutti i tuoi file e i tuoi backup nel cloud e aumenta o diminuire lo spazio di archiviazione e la larghezza di banda in base alle tue necessità. Inoltre, Aruba Cloud ti offre elevati standard di sicurezza per garantire la protezione dei tuoi dati.

Approfitta della promo Aruba Cloud

È’ il momento giusto per passare ad Aruba Cloud, il servizio con cui ottieni anche;

Flessibilità: adatta la tua infrastruttura alle esigenze del tuo business in tempo reale.

Scalabilità: aumenta o diminuisci le risorse a tua disposizione in base alla crescita della tua azienda.

Affidabilità: Aruba Cloud garantisce un'elevata disponibilità dei servizi.

Sicurezza: i tuoi dati sono protetti da sofisticati sistemi di sicurezza.

i tuoi dati sono protetti da sofisticati sistemi di sicurezza. Costo-efficacia: paga solo per le risorse che utilizzi.

Questa offerta è ideale per startup: possono sfruttare Aruba Cloud per avviare la propria attività senza dover investire in infrastrutture costose. PMI. Le piccole e medie imprese possono migliorare la propria efficienza operativa e ridurre i costi. Grandi aziende. Le grandi aziende possono utilizzare Aruba Cloud per gestire carichi di lavoro variabili e per sviluppare nuovi servizi.