Promo estiva di Mediolanum: iPad, iPhone o AirPods se apri il conto SelfyConto

Entra in un mondo di opportunità con la promo estiva di Mediolanum. Se hai sempre desiderato mettere le mani su un dispositivo Apple senza spendere un euro, questo è il momento perfetto. La banca offre un conto a zero spese ricco di vantaggi. Per i nuovi clienti, esiste una ghiotta opportunità: invitare i propri amici ad aprire SelfyConto e ricevere il favoloso regalo.

Promo estiva di Mediolanum: tanti vantaggi con SelfyConto

SelfyConto è il conto online che fa per te. Per un anno, paghi zero canone (invece dei soliti 3,75 euro al mese). E se hai meno di 30 anni, il canone è sempre azzerato. Altro che banche esose! Ma non è finita qui. Con SelfyConto, ottieni la carta di debito senza canone, prelievi gratis in tutta l’area euro e bonifici gratis.

Parlando di vantaggi, chi non ha mai sognato di ricevere un prodotto Apple in regalo? Con la promozione “porta un amico”, questo sogno può diventare realtà. Invita due amici ad aprire il conto, ed ecco che ti ritrovi con un Apple Watch SE al polso. Con quattro amici, l’iPad 10 sarà tuo. E se riesci a convincere sei amici, il premio è l’iPhone 15.

Se hai dubbi, sappi che aprire SelfyConto è facilissimo. Con pochi click sul sito ufficiale del conto, entri a far parte di questo mondo e hai subito diritto ai suoi vantaggi. La promo estiva di Mediolanum non solo ti fa aprire un conto conveniente, ma ti premia con i device tecnologici più ambiti sul mercato.

Riepilogando, SelfyConto offre numerosi vantaggi: zero canone, carta di debito senza costi aggiuntivi, prelievi gratuiti in tutta l’area euro, bonifici gratis e, ovviamente, la promozione “porta un amico”, che ti consente di avere prodotti Apple.