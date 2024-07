Promo estiva di NordVPN: VPN in sconto e GB gratuiti

Quando l’estate arriva, arriva anche il momento delle promozioni estive. NordVPN, uno dei leader del settore VPN, ha deciso di farci un bel regalo. Infatti, ha lanciato un’offerta con sconti pazzeschi che raggiungono il 69% sui piani biennali. I prezzi? Iniziano da soli 3,99 euro al mese invece dei normali 8,29 euro. Se sottoscrivi il piano più completo, ottieni fino a 20 GB di dati gratis per la tua avventura estiva all’estero. Un vero affare, inutile dire.

Chi non conoscesse ancora NordVPN, si sta perdendo qualcosa di grande. Questa VPN non solo è velocissima, perfetta per giocare online o guardare streaming senza interruzioni, ma include anche un sacco di funzionalità extra. Parliamo di Threat Protection, che protegge dai malware, blocca la pubblicità invasiva e i tracker web, assicurando una navigazione più sicura e piacevole. E se questo non basta a convincerti, la sua politica di No-log rigorosa, certificata da test indipendenti, dovrebbe farlo. In pratica, i tuoi dati non verranno mai condivisi o ceduti a terzi.

Promo estiva: una rete privata ai prezzi migliori

L’offerta NordVPN non si ferma solo agli sconti. Questa estate, potrai beneficiare anche dell’eSIM internazionale Saily. Che cos’è? Saily è un servizio di eSIM perfetto per chi viaggia fuori dall’Europa. La piattaforma è facile da usare e le tariffe sono super convenienti rispetto a tanti altri servizi analoghi.

Immagina di essere in vacanza, magari in qualche paradiso esotico, senza dover rinunciare alla connessione Internet. Saily ti regala la possibilità di avere fino a 20 GB di dati gratuiti per navigare senza pensieri. La tua estate sta per diventare tutta un’altra cosa, grazie a NordVPN.

Se ancora ci sono dubbi, considera che NordVPN offre la garanzia di rimborso entro 30 giorni se il servizio non ti soddisfa. Insomma, un rischio praticamente inesistente. La tua sicurezza online non è mai stata così economica e comoda. Approfitta quindi della promo estiva di NordVPN, proteggiti online e goditi la connessione senza confini.