Promo EURO 2024 di Internxt: tutti i piani scontati del 75%

Sono iniziati gli Europei di calcio 2024, la magica manifestazione calcistica che riesce a trasformare anche il più disinteressato in un tifoso sfegatato. Ovviamente, anche le aziende fanno a gara per proporre le loro irresistibili offerte in questo periodo. Tra queste, spicca Internxt con la sua Promo EURO 2024, proponendo sconti del 75% sui piani di cloud storage.

I piani di Internxt sono sia a vita che in abbonamento. A seconda delle tue necessità, puoi scegliere tra spazi di archiviazione che vanno da 200 GB a 10 TB, tutti scontati fino al 14 luglio. Adesso non hai più scuse per iniziare finalmente a fare ordine nei tuoi file digitali.

Promo EURO 2024: Internxt è la scelta giusta per te?

Non tutti sono professionisti che lavorano con tonnellate di dati ogni giorno. Ma se sei un grafico, un fotografo, un videomaker o un designer, questa è la tua occasione d’oro. Anche i comuni mortali (leggi: utenti privati) che vogliono nascondere foto e video imbarazzanti in sicurezza troveranno in Internxt un alleato insostituibile.

Non è solo questione di spazio, è anche questione di sicurezza. Il provider si distingue per la sua crittografia end-to-end, che protegge i tuoi dati durante tutto il processo di trasferimento e archiviazione. Nessuno potrà ficcare il naso nei tuoi affari, grazie anche alle politiche di no log e alla trasparenza garantita dal progetto open source. Puoi pure creare account anonimi e aggiungere l’autenticazione a due fattori per un’ulteriore dose di tranquillità.

Internxt non solo offre privacy e sicurezza ma rappresenta anche un investimento a lungo termine per chiunque cerchi una soluzione affidabile per gestire i propri dati. E con la Promo EURO 2024, non c’è momento migliore per approfittarne.