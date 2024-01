Promo imperdibile: Revolut Premium gratis per tre mesi, ecco come approfittarne

Revolut, punto di riferimento nel mercato bancario italiano, offre un’opportunità unica per i nuovi utenti: Revolut Premium gratis per 3 mesi.

Questa promozione permette di sfruttare tutte le funzionalità avanzate di Revolut Premium senza alcun costo per un trimestre.

Revolut Premium, a fronte di un costo di 9,99 euro al mese, offre numerosi vantaggi inclusi nel canone. Gli utenti Premium godono di una carta premium personalizzata e possono effettuare prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese.

Inoltre, beneficiano di uno sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici internazionali e hanno accesso a 2 conti Revolut <18 per minorenni.

Esplora le vantaggiose offerte Premium di Revolut

I clienti Premium di Revolut possono approfittare di un interessante pacchetto di vantaggi, tra cui il cashback sugli alloggi fino al 5%, un’assicurazione medica globale, copertura assicurativa per gli sport invernali e protezione per il bagaglio smarrito.

In aggiunta, sono disponibili altri vantaggi, come la possibilità di effettuare 5 operazioni di trading senza commissioni ogni mese e sconti sulle commissioni per trading di cripto valute e materie prime.

Per iniziare subito la prova gratuita di Revolut Premium, basta visitare il sito ufficiale. Durante il periodo di prova, gli utenti possono decidere se continuare con Revolut Premium o passare al piano a canone zero Standard.

Non perdere l’occasione di sfruttare Revolut Premium gratuitamente per tre mesi, e visita il sito ufficiale per tutti i dettagli e per iniziare la tua prova senza impegno.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione