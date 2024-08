Promo online di Revolut: 3 mesi gratis del conto multivaluta Premium

Il posto fisso è per i timidi, mentre i conti correnti vecchio stile per i nostalgici. Per i coraggiosi, invece, c’è una promo online da non perdere: Revolut Premium, il conto multivaluta che mette il turbo alle tue finanze, è GRATIS per tre mesi! Se non sai cosa perderesti continuando a contare sul vecchio conto corrente, lascia che ti illuminiamo.

Revolut Premium ha rivoluzionato il modo di gestire il denaro. Ora puoi scoprirlo senza sborsare un centesimo per un trimestre, sperimentando tutti i privilegi esclusivi che offre. Il processo di registrazione è così semplice che anche il tuo cane potrebbe farlo: inserisci il tuo numero di telefono sul sito di Revolut, scarica l’app dal link inviato via SMS, registrati nell’app ed effettua l’upgrade a Premium. Facile no?

Aderisci alla promo online di Revolut: ecco i vantaggi

Una volta scaduti i tre mesi di prova gratuita di Revolut Premium, il canone mensile sarà di soli 9,99€. Il vantaggio è che puoi tornare al piano Standard in ogni momento. Tuttavia, siamo sicuri che rimarrai stregato dai vantaggi Premium: carta in colori trendy come Lavanda, Grigio Siderale e Oro Rosa, sicurezza nei pagamenti grazie al sistema 3D Secure e copertura assicurativa per spese mediche all’estero e ritardi aerei. Se viaggi spesso, è un must-have!

Potrai anche inviare denaro in oltre 160 Paesi in modo istantaneo, o dividere le spese con i tuoi amici. In più, risparmi il 10% sulle prenotazioni di hotel e ottieni sconti su prodotti e servizi che ami. Revolut Premium anche ti consente di attivare fino a due conti Junior, pensati per educare i ragazzi alla gestione del denaro.

Unisciti alla rivoluzione firmata Revolut Premium e scopri come semplificare e proteggere i tuoi risparmi. Ricorda, hai tre mesi per decidere se questo conto multivaluta diventerà il tuo miglior compagno di viaggio o se preferisci tornare al piano Standard gratuito. Sbrigati e approfitta di questa promo online!