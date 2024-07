Promo per i nuovi clienti Crédit Agricole: fino a 250€ di Buoni Regalo Amazon

Crédit Agricole ci prende per la gola, e non scherziamo! Immaginate di poter fare shopping su Amazon senza mettere mano al tuo conto corrente. Chi non vorrebbe trasformare i click compulsivi in regali di Natale anticipati? Grazie alla promo per i nuovi clienti di Crédit Agricole, è possibile.

La banca propone buoni Amazon fino a 250 euro per i nuovi iscritti. Non possiamo tirare fuori un coniglio dal cilindro, ma possiamo dirvi che il loro conto online si fa notare da tempo. Non soltanto per i buoni, ovvio. Vediamo insieme che cosa offre di così speciale questa proposta di conto.

I vantaggi della promo per i nuovi clienti Crédit Agricole

Prima di tutto, parliamo di un conto a canone zero per i primi nove mesi. E poi? Se siete sotto i 35 anni, accreditate regolarmente lo stipendio o la pensione, oppure avete un patrimonio di almeno 5.000 euro, il canone continua a essere zero.

Un altro aspetto interessante è la carta di debito Crédit Agricole Visa. Collegatela ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. È talmente smart che potete bloccarla o metterla in pausa con un tap sull’app Crédit Agricole. Senza dimenticare la possibilità di attivare direttamente dall’app la carta di credito e quella prepagata.

Come ottenere i buoni Amazon? Utilizzando il codice promozionale “VISA” entro il 5 settembre e spendendo tra i 500 e i 1.000 euro. Dopodiché, ad ogni amico che invitate e che apre il conto, Crédit Agricole vi premia con 25 euro. Invitatene sei e avete raggiunto il jackpot di 150 euro.

Inoltre, pagando soli 2 euro al mese, vi aspettano altri 25 euro in buoni regalo sottoscrivendo l’assicurazione al momento dell’apertura del conto. In più, c’è la carta di credito Oro American Express, il cui primo anno è gratis e piena di vantaggi.

Quindi, se c’è un’occasione da non perdersi è questa promo per i nuovi clienti Crédit Agricole. Buoni fino a 250 euro vi aspettano per rendere le vostre giornate di shopping indimenticabili.