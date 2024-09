Promo “Ritorno a scuola” di Mondly: piano a vita scontato del 96%

Finalmente, il momento è arrivato: domani 16 settembre riapriranno le scuole. Per l’occasione, Mondly lancia la promo “Ritorno a scuola”, che permette di imparare 41 lingue straniere. Con l’abbonamento vita scontato del 96%, pagherai soltanto 89,99€ anziché 1999,99€.

Mondly è un’app con un repertorio linguistico vastissimo. Dalle lingue più famose come inglese, francese, spagnolo e tedesco, a quelle meno comuni come giapponese, afrikaans e persiano, passando perfino per il sempre affascinante latino.

Promo “Ritorno a scuola”: impara nuove lingue facilmente

Grazie a questa promozione, Mondly ti offre l’occasione per imparare nuove lingue. Con lezioni su misura basate su tecniche di apprendimento all’avanguardia, ti sembrerà di parlare come un madrelingua in poco tempo. L’app si focalizza sull’insegnamento pratico delle frasi più utilizzate quotidianamente, permettendoti di affrontare subito conversazioni reali.

Mondly non si limita però solo alle lezioni ben strutturate. Grazie ai suoi chatbot avanzati con riconoscimento vocale e alla realtà aumentata, l’esperienza di apprendimento è ancora più immersiva. Imparare diventa interattivo e, di conseguenza, molto più efficace.

La filosofia di Mondly è quella di partire dalla tua lingua madre per insegnartene una nuova, mentre altre app spesso si basano sull’inglese, creando talvolta difficoltà.

Oggi più di 110 milioni di utenti sparsi per il mondo hanno perfezionato le loro abilità linguistiche grazie a Mondly. Con ben 41 lingue tra cui scegliere, non avrai che l’imbarazzo della scelta.

Non perdere altro tempo! Approfitta subito della Promo “Ritorno a scuola” di Mondly e acquista il piano a vita al prezzo di 89,99€. La promozione è disponibile solo per pochi ore, quindi è meglio affrettarsi.