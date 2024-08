Promo “Ritorno a scuola” di pCloud: inizia subito a salvaguardare i tuoi file

La scuola è alle porte e, come ogni anno, è tempo di organizzarsi. pCloud, per l’occasione, lancia la promo “Ritorno a scuola” per tutti coloro che hanno bisogno di mettere i propri file al sicuro.

Grazie alla tecnologia cloud storage, il tool permette di archiviare documenti, cartelle, link e tanto altro.

Perché dovresti approfittare della Promo “Ritorno a scuola” di pCloud

Il segreto di questa promozione sta nella sua formula a vita: pagamento una tantum e addio agli abbonamenti mensili o annuali. Non è straordinario? Ecco i piani disponibili scontati fino al 60%:

Family 2 TB : da 890 euro a 399 euro ;

: da 890 euro a ; Family 5 TB : da 1.469 euro a 589 euro ;

: da 1.469 euro a ; Family 10 TB: da 2.249 euro a 049 euro.

Tra le funzionalità più interessanti di questi piani troviamo la protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit. Se vuoi più sicurezza, è disponibile anche la crittografia aggiuntiva. Puoi condividere link, inviare file e invitare utenti alle cartelle condivise.

La sincronizzazione automatica è davvero ottima, perché ti consente di avere a disposizione i file su qualsiasi dispositivo. Inoltre, con l’accesso offline selettivo, i tuoi documenti saranno disponibili anche quando sei connesso. Infine, grazie player video e audio integrato, puoi visionare i tuoi contenuti direttamente dal cloud senza doverli scaricare.

Se la tua preoccupazione è la sicurezza, sappi che pCloud ha pensato a tutto. La crittografia di livello elevato tiene al riparo i tuoi file da hacker e curiosi vari, mentre la protezione TLS/SSL si occupa di trasmettere in sicurezza i dati.

Insomma, pCloud è una delle migliori soluzioni di archiviazione cloud attualmente disponibili. La Promo “Ritorno a scuola” è un’opportunità da cogliere al volo, quindi fallo subito prima che scada.