Promo VPN da non perdere per lo streaming: Cyberghost al -82%

CyberGhost ci fa un bel regalo estivo con la sua nuova promo VPN: due anni di velocità supersonica per gli amanti dello streaming, al prezzo stracciato di 2,19 euro al mese. Come se non bastasse, ci sono anche due mesi extra gratis e la garanzia soddisfatti o rimborsati che dura ben 45 giorni. Un vero affare!

Promo VPN per lo streaming: con CyberGhost vai sul sicuro

Con questa promozione da non perdere per lo streaming, CyberGhost punta a soddisfare gli utenti più esigenti. L’offerta biennale non si limita a sconti di facciata, ma include anche molti vantaggi. La velocità dei server VPN di CyberGhost è già leggendaria, e l’aver incluso altre funzionalità extra rende il provider un vero e proprio colosso nell’ambito del rapporto qualità/prezzo.

CyberGhost, poi, è compatibile praticamente con qualunque piattaforma, quindi puoi stare tranquillo: offrirà banda larga e server velocissimi distribuiti in oltre 100 paesi. Le velocità da 10 Gbps e la larghezza di banda infinita sono altri vantaggi a cui non puoi proprio dire di no.

Dal punto di vista della privacy, CyberGhost protegge i dati degli utenti come nessun’altra VPN riesce a fare. La politica no-log certificata fa in modo che le tue attività rimangano segrete anche a occhi molto curiosi. E le tue email non si perderanno nel caos: il monitoraggio delle perdite di e-mail lo garantisce. Dettagli tecnici come la crittografia avanzata, il Kill switch automatico e lo split tunneling sono inclusi nell’abbonamento biennale.

Se ti abboni oggi, CyberGhost ti verrà a costare per due anni soltanto 2,19 euro al mese, grazie allo sconto dell’82%. Se dovesse mai esserci il rischio che CyberGhost non soddisfi le tue enormi aspettative, c’è sempre il rimborso completo entro 45 giorni dall’acquisto. Una promo VPN come questa non la trovi da nessun’altra parte.