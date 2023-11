Promozione NeN: ricevi un bonus di 48€ attivando luce e gas

Il fornitore di gas e luce, NeN, ha introdotto una nuova iniziativa, che riduce di 48 euro il costo totale del servizio di fornitura.

Effettuando un rapido calcolo, lo sconto equivalente è di 4 euro al mese per l’intero periodo di 12 mesi su ogni bolletta.

Andiamo a vedere le caratteristiche dell’opzione di fornitura energetica in abbonamento offerta da NeN, un provider completamente italiano che si distingue dagli altri del settore.

Come funziona la promozione NeN: scopri i vantaggi e le regole da seguire

L’approvvigionamento energetico in abbonamento fornito da NeN si allinea alle dinamiche del mercato libero. Pertanto, se ti trovi ancora sotto il regime di Maggior Tutela, questa rappresenta un’occasione imperdibile per te.

Nel caso in cui non scegli il tuo fornitore entro il 1° gennaio 2024, il tuo attuale gestore di energia ti applicherà automaticamente condizioni di servizio generalmente meno favorevoli rispetto a quelle attuali.

Per evitare l’insorgere di tali situazioni scomode, hai la possibilità di optare per il tuo fornitore ideale attraverso un cambio senza alcun costo e senza penali.

Diversamente dagli altri competitor, NeN assicura il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi. Questo significa che per un intero anno puoi stare tranquillo, in quanto la tua spesa mensile rimarrà costante, stabilita all’inizio del contratto senza sorprese impreviste.

In particolare, questo fornitore fissa il costo della Luce a 0,198 euro/kWh per un anno, mentre la tariffa del Gas rimane costantemente bloccata a 0,69 euro/Smc.

Nel prezzo della Luce sono già inclusi gli oneri delle perdite di rete, e la tariffa corrispondente è di tipo monorario.

In aggiunta, c’è una quota di 96 euro all’anno per ogni fornitura attivata, relativa al contributo per le attività di commercializzazione e vendita.

Al termine del primo anno, il costo bloccato sarà rivisto e potrà essere confermato o modificato in base alle fluttuazioni del mercato e al tuo consumo annuale.

Nel caso in cui la proposta per il secondo anno non soddisfi le tue esigenze, non preoccuparti, hai la libertà di cambiare fornitore senza alcun vincolo.

