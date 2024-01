Proteggi il tuo gaming con una VPN a 6 euro al mese

Una VPN per il gaming offre funzionalità importanti per ogni appassionato di videogiochi abituato a giocare in multiplayer, ad esempio stabilità della connessione Internet, velocità e latenza ridotta. Inoltre consente di evitare la limitazione di banda operata in automatico dai provider di rete sulla base del tipo di traffico online.

Se la tua esperienza di gaming non è soddisfacente per uno o più degli elementi descritti qui sopra, allora ti consigliamo di provare ExpressVPN, la migliore VPN per l’Italia per giocare a una velocità straordinaria e in totale sicurezza. Oggi il piano di 12 mesi è in offerta a 6,24 euro al mese, grazie al 49% di sconto. In più è possibile beneficiare di 3 mesi extra di servizio in regalo e di 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo.

Metti al sicuro il tuo gaming con una VPN

La VPN di ExpressVPN aiuta a proteggere la propria identità quando si è connessi a Internet, in modo che il provider di rete e il gestore di telefonia mobile non possano risalire all’attività web. Merito anche dell’utilizzo di una crittografia avanzata, la cosiddetta crittografia AES a 256 bit, la stessa impiegata da esperti di sicurezza informatica per mettere al sicuro le informazioni riservate.

Un altro motivo per cui usare ExpressVPN è la protezione elevata dagli attacchi DDoS durante una partita in multiplayer. Si tratta di un elemento chiave, propiziato mascherando l’indirizzo IP di ogni persona che si collega alla rete Internet tramite un server VPN.

Il piano di 1 anno di ExpressVPN è in sconto del 49% rispetto al prezzo di listino: approfittane per risparmiare 6 euro al mese e proteggere il tuo gaming con la migliore VPN per giocare online.

