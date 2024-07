Proteggi il tuo smartphone Android dalle minacce online con Norton

La diffusione dei dispositivi mobili ha avvicinato milioni di persone alla tecnologia, allo stesso tempo però si è registrata una crescita vertiginosa delle minacce informatiche tanto su smartphone quanto su tablet. E visto che i device Android superano di gran lunga gli iPhone in termini numerici, i primi sono più a rischio dei secondi.

Per proteggere il tuo dispositivo Android da un virus e/o altri tipi di malware, la soluzione ideale è affidarsi ad un’app progettata appositamente per la sicurezza dei telefoni. Tra i migliori servizi in tal senso si annovera Norton Mobile Security per Android, l’app di Norton Antivirus che offre una protezione completa dello smartphone, l’identificazione di un’eventuale truffa online e la difesa dei propri dati personali. In queste ore l’app è in offerta a 1,08 euro al mese per 12 mesi, grazie al 56% di sconto sul prezzo di listino. A questo proposito, ricordiamo che Norton Mobile Security è incluso nei piani Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium.

In che modo Norton Mobile Security protegge uno smartphone Android

Una delle funzionalità chiave di Norton Mobile Security per Android è l’analisi accurata delle app installate sul telefono. Una scansione di questo tipo offre una protezione proattiva dalle minacce online, tra cui adware, ransomware e violazioni della privacy.

Un altro suo punto di forza è la rilevazione automatica di una rete Wi-Fi pericolosa o sotto attacco. In questo modo, gli utenti hanno tutto il tempo per proteggere le proprie informazioni personali e finanziarie prima che sia troppo tardi.

A tutto questo si aggiunge una sofisticata azione di prevenzione contro l’accesso a siti web fraudolenti, in particolare durante l’uso di browser Internet, app e siti di social network.

Il piano annuale di Norton Mobile Security è in offerta a 1,08 euro al mese per 12 mesi, grazie a un maxi sconto del 56%. Volendo, è incluso anche negli abbonamenti Deluxe e Premium di Norton 360.