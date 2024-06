Proteggi la tua azienda dal ransomware con Norton Small Business

Se ti stai guardando intorno per una soluzione efficace a protezione della tua azienda dalle minacce informatiche, ti segnaliamo l’offerta in corso sul sito ufficiale di Norton per il prodotto Norton Small Business, progettato appositamente per aumentare la protezione online sia dei dispositivi dei dipendenti che dei dati dei clienti.

Il piano di dodici mesi di Norton Small Business è in offerta a 69,99 euro per il primo anno, grazie a uno sconto del 30% sul prezzo di listino pari a 99,99 euro. Disponibile su un numero massimo di 6 dispositivi, il pacchetto di sicurezza informatica ideato da Norton offre una garanzia di rimborso di 60 giorni.

Le caratteristiche chiave di Norton Small Business

Norton Small Business garantisce una protezione completa per i dispositivi e le password dell’azienda, oltre che dei dati dei clienti e le eventuali informazioni finanziarie. Tutto questo grazie a un antivirus in tempo reale, 24 ore su 24, sette giorni su sette, che protegge i device dalle minacce informatiche più gravi, tra cui spyware, adware e ransomware. Oltre all’antivirus, il prodotto di Norton assicura anche un firewall per impedire ai cybercriminali di inserirsi nella rete Internet.

Un’altra funzionalità chiave è il backup del PC in uno spazio cloud sicuro, al fine di prevenire l’eventuale perdita di dati aziendali causati da ransomware, errori del disco rigido o furto di PC. Da segnalare anche l’utilizzo del browser privato, grazie al quale è possibile mantenere il proprio team al sicuro dagli hacker durante le loro attività sul web. A questo proposito, occorre poi menzionare anche il servizio Secure VPN, che consente di accedere online alle app e ai siti web di lavoro in modo più sicuro grazie al sistema di crittografia avanzata.

Il piano di dodici mesi di Norton Small Business è in sconto del 30% a 69,99 euro, per un risparmio complessivo di 30 euro rispetto al prezzo di listino. Puoi attivarlo direttamente su questa pagina del sito Norton.