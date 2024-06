Proteggi la tua privacy online con Norton AntiTrack

Ormai è evidente: la privacy online è diventata un tesoro raro e prezioso. Le nostre scorribande su internet sono costantemente monitorate da aziende e inserzionisti, molto più interessati a noi di quanto ci piacerebbe.

La raccolta di dati per creare dettagliati profili personali è un vero sport per loro, e le pubblicità mirate sono il premio. Per fortuna, esiste una soluzione che ti permette di navigare senza essere spiato: Norton AntiTrack. Per soli 39,99 euro l’anno (prezzo in sconto del 20%), puoi dire addio ai tracker invadenti.

Come Norton AntiTrack protegge la tua privacy online

Norton AntiTrack è un software intelligente creato per difendere i tuoi dai personali da occhi indiscreti. Funziona bloccando i fastidiosi tracker che monitorano ogni tua mossa sul web.

I tracker sono piccoli pezzi di codice che i siti web infilano furtivamente nelle tue visite per raccogliere informazioni su cosa fai e dove vai online. Con questi dati, possono disegnare un ritratto assai dettagliato di te, dei tuoi interessi e persino della tua posizione geografica. Naturalmente, questi preziosi profili possono essere venduti a peso d’oro agli inserzionisti o usati per altre finalità.

Bloccando i tracker, Norton AntiTrack impedisce che le tue attività online siano costantemente sorvegliate. In più, il software blocca anche i cookie di tracciamento. Questi minuscoli file vengono memorizzati sul tuo computer con la missione segreta di seguirti ovunque vai online.

Oltre a queste azioni eroiche, Norton AntiTrack vanta una gamma di altre super-funzionalità. La protezione anti-fingerprinting, per esempio, evita che i siti web ti identifichino tramite le impostazioni di sistema e il browser. Inoltre, nasconde il tuo indirizzo IP, così nessuno saprà al tua posizione. È anche incluso un motore di ricerca anonimo, che non traccia le tue ricerche.

Insomma, con Norton AntiTrack non sei più un open bar per i tracker. Proteggi la tua privacy online e naviga in serenità!