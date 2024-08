Proteggi la tua privacy: scopri come Incogni rimuove i tuoi dati dai broker

Quante volte avete maledetto il momento in cui avete risposto a una chiamata che sembrava innocua ma era solo l’ennesima invasione della vostra privacy? Le chiamate spam, oltre a essere fastidiose, sono un vero e proprio incubo quasi giornaliero. Una delle prime cose da fare è togliersi dai registri pubblici, ma anche questo non risolve nulla. Allora, che fare? Affidarsi a Incogni, che rimuove i tuoi dati dai broker, mettendo fine a questo problema.

Come Incogni rimuove i tuoi dati dai broker

Viviamo in un’epoca in cui tutti i nostri dati, dal numero di telefono all’indirizzo email, finiscono in mano a chiunque, in cambio del niente più assoluto. Proprio qui entrano in gioco i broker di dati, dei veri e propri pescicani del Web. Contattarli uno per uno? Impossibile.

A questo ci pensa Incogni. Questo fantastico tool, disponibile con lo sconto del 50%, non si limita a fare il lavoro sporco, ma lo fa con una precisione e un’automazione che sembrano davvero magiche. Invia richieste di cancellazione, non una volta, ma periodicamente, finché i dati non spariscono dai database.

Incogni non solo elenca i database che potrebbero avere i vostri dati, ma vi permette anche di monitorare ogni passaggio del processo di rimozione. Potete vedere in real-time quali richieste sono state inviate, completate e quali necessitano di intervento manuale.

Per di più, Incogni non è solo un servizio competente, ma è anche rispettoso delle normative mondiali come il GDPR e il CCPA.

Certo, tutto questo ha un costo. Ma considerando l’importanza di proteggere la nostra privacy, 6,99€ al mese per l’abbonamento annuale (prezzo scontato del 50%) è un investimento irrisorio.

Ricapitolando, se siete stanchi delle chiamate spam e volete riprendere in mano le redini della vostra privacy, dovete affidarvi a Incogni è la vostra migliore alleata. Questo tool straordinario rimuove i tuoi dati dai broker con una facilità disarmante, regalandovi quella tranquillità che meritate.