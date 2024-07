Proteggi le password dai malintenzionati con un servizio affidabile

Un password manager non è solo uno strumento che consente di gestire le proprie credenziali in modo più semplice e sicuro. Alcuni di loro, infatti, consentono di ottenere una protezione tutt’altro che banale dai cybercriminali, persone abituate ad attaccare programmi e sistemi informatici per trarne profitto. E tra questi, i dati più sensibili sono appunto le password e i numeri delle carte di credito.

Uno dei migliori password manager disponibili in commercio è NordPass, soluzione sviluppata da Nord Security (la stessa azienda che ha creato NordVPN) per la sicurezza integrale delle password. In queste ore il pass Premium è in promozione a 1,69 euro al mese per 24 mesi, grazie allo sconto del 43%, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

NordPass Premium in offerta a 1,69 euro al mese per 2 anni

Il piano Premium di NordPass offre una serie di funzionalità concrete per la sicurezza delle proprie password e dei dati sensibili. In primo luogo, garantisce un servizio di verifica sulle eventuali violazioni di dati, rafforzando da subito la sicurezza degli account compromessi.

C’è poi lo strumento Salute Password, progettato appositamente per l’identificazione di password deboli. A questo si aggiunge inoltre la funzionalità Mascheramento e-mail, che permette agli utenti di NordPass di creare un indirizzo di posta elettronica temporaneo, da usare per completare la registrazione a un servizio online senza così rilevare la propria identità.

Un’altra funzione utile è la condivisione di password e passkey in modo sicuro tramite un canale crittografato, con la possibilità di concedere l’accesso completo o limitato in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Detto questo, ti rinnoviamo l’invito a prendere in considerazione l’offerta estiva di NordPass, con un maxi sconto del 43% sul piano Premium e prezzi a partire da 1,69 euro al mese. Qualora il servizio non dovesse soddisfarti, hai la facoltà di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.