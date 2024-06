Proteggi le tue informazioni personali su app di incontri con una VPN

Negli ultimi anni è esploso il fenomeno delle app di incontri, uno dei metodi preferiti dalle nuove generazioni per trovare la propria anima gemella online. Il crescente interesse per le dating app ha però anche il suo rovescio della medaglia: a un numero maggiore di utenti corrisponde anche un più alto numero di truffe e attacchi informatici legati all’azione dei cybercriminali.

Per proteggere le proprie informazioni personali su questo tipo di app la soluzione migliore è dotarsi di una VPN, il servizio che consente di mascherare l’IP e rendere invisibile l’attività online agli occhi di hacker e malintenzionati. Una delle migliori è NordVPN, punto di riferimento per privacy e funzionalità di sicurezza, in offerta al prezzo scontato di 3,69 euro al mese per due anni, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come proteggere le informazioni personali sulle app di incontri con una VPN

Gli utenti delle app di incontri devono fare i conti con possibili truffe online ogni giorno, in particolare quando si collegano a una rete Wi-Fi pubblica o a una rete Internet non sicura. Come detto, la soluzione più efficace è attivare una VPN, che offre da subito una navigazione in completo anonimato.

A questo proposito, segnaliamo le funzionalità extra proposte da NordVPN, su tutte l’opzione Threat Protection, che garantisce il blocco dei web tracker, la rilevazione di eventuali malware nei file scaricati da Internet e una navigazione in rete senza annunci pubblicitari. In più offre anche il protocollo NordLynx, basato su WireGuard, ritenuto uno dei protocolli VPN più sicuri oggi disponibili.

In queste ore il piano di due anni di NordVPN è in offerta con sconti fino al 71% e prezzi a partire da 3,69 euro al mese, più tre mesi extra in regalo e una gift card del valore massimo di 50 euro.